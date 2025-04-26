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21:09, 25 апреля 2025Мир

Генсек ООН отказался посетить празднование 80-летия Победы в Москве

Гутерриш не приедет в Москву на мероприятия по случаю 80-летия Победы
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отказался от визита в Москву в ближайшее время — он не будет присутствовать на мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом рассказал представитель генсека Стефан Дюжаррик, его слова приводит РИА Новости.

«Генеральный секретарь не сможет посетить празднования», — сказал Дюжаррик, не уточнив, почему Гутерриш принял такое решение.

Ранее о том, что генсек ООН не планирует приезжать в Москву, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он отмечал, что Гутерриша нет в списках приглашенных.

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