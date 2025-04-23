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12:42, 23 апреля 2025Мир

В Кремле высказались о возможном визите генсека ООН на 9 Мая

Песков: Генсек ООН не планирует приезжать в Москву на 9 Мая, его нет в списках
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не планирует приезжать в Москву на 9 Мая. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Нет, генсек ООН, насколько я знаю, не планирует приехать. Его нет в списках [приглашенных]», — сказал он.

Ранее Песков также прокомментировал возможный визит в Россию спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа. Какой-либо конкретики по новому визиту Уиткоффа пока нет, но «ситуация быстро меняется», подчеркнул представитель Кремля.

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