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12:42, 23 апреля 2025Мир

Кремль ответил на вопрос о визите спецпосланника Трампа в Россию

Песков: Конкретики по визиту Уиткоффа в Россию нет, но ситуация быстро меняется
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters

Какой-либо конкретики о новом визите в Россию спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа пока нет, но ситуация быстро меняется, Кремль обязательно проинформирует. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Если визит произойдет, мы обязательно проинформируем. Что-то конкретное сказать по этому поводу пока я вам не могу. Ситуация очень быстро меняется. Поэтому будем вас информировать уже по факту. Это делается для того, чтобы исключить какие-то возможные неправильные ожидания, неправильные понимания и прочее», — указал представитель Кремля.

22 апреля помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что Уиткофф планирует посетить Москву на текущей неделе.

Также пресс-секретарь Белого Дома Кэролайн Левитт подтвердила визит спецпосланника в Россию. Дополнительно уточняется, что Уиткофф надеется провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным и обсудить перспективы урегулирования конфликта на Украине.

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