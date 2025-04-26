Герасимов раскрыл число очищенных от мин населенных пунктов в Курской области

Герасимов: 19 населенных пунктов очищены от мин в Курской области

Глава Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов раскрыл число очищенных от мин населенных пунктов в Курской области. Соответствующее видео доклада президенту страны Владимиру Путину опубликовано в в Telegram-канале «Кремль. Новости».

Герасимов заявил, что 19 населенных пунктов региона очищены от взрывоопасных предметов. В операции принимали участие инженерные подразделения группировки «Север» и международный центр военно-инженерной академии.

«Полностью проверены и очищены», — подчеркнул он.

Ранее Герасимов сообщил, что Вооруженные силы Украины потеряли в боях в Курской области более 76 тысяч военнослужащих.