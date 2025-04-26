Глава Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов раскрыл число очищенных от мин населенных пунктов в Курской области. Соответствующее видео доклада президенту страны Владимиру Путину опубликовано в в Telegram-канале «Кремль. Новости».
Герасимов заявил, что 19 населенных пунктов региона очищены от взрывоопасных предметов. В операции принимали участие инженерные подразделения группировки «Север» и международный центр военно-инженерной академии.
«Полностью проверены и очищены», — подчеркнул он.
Ранее Герасимов сообщил, что Вооруженные силы Украины потеряли в боях в Курской области более 76 тысяч военнослужащих.