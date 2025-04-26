Герасимов рассказал о потерях ВСУ в боях в Курской области

Герасимов: ВСУ потеряли в боях в Курской области более 76 тысяч военнослужащих

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в боях в Курской области более 76 тысяч военнослужащих. Об этом заявил глава Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов, чьи слова приводит ТАСС.

26 апреля освободили последний населенный пункт в Курской области. Президент России Владимир Путин поблагодарил российских военных за мужество и героизм.

Герасимов отметил, что в освобожденных районах Курской области продолжают искать украинских военных, которые пытаются укрыться.

Ранее стало известно, что Начальник Генштаба ВС России заявил о помощи северокорейских солдат в освобождении Курской области.