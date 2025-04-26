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13:55, 26 апреля 2025Россия

Герасимов сообщил об уничтожении ВСУ в районе села в Белгородской области

Герасимов: ВС РФ уничтожили диверсантов ВСУ в Поповке в Белгородской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Российские войска уничтожили диверсантов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Поповке в Белгородской области. Об этом сообщил глава Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов, чьи слова приводит РИА Новости.

«В Белгородской области подразделениями группировки войск "Север" завершено уничтожение украинских диверсионных групп в районе населенного пункта Поповка», — сказал он.

Герасимов добавил, что на данный момент российские солдаты ведут поиск и ликвидацию отдельных украинских военнослужащих, которые скрываются в лесополосах приграничья.

В конце марта появилась информация, что за сутки ВСУ четыре раза пытались прорваться через границу Белгородской области в районе двух населенных пунктов — Поповка и Демидовка.

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