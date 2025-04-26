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17:36, 26 апреля 2025Россия

Кадыров высказался об освобождении Курской области от ВСУ

Кадыров отметил работу бойцов «Ахмата» в освобождении Курской области от ВСУ
Мария Винар

Фото: Alexei Nikolsky / Kremlin / Sputnik / Reuters

Глава Чечни Рамзан Кадыров высказался об освобождении Курской области от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующий пост появился в его Telegram-канале.

«Планы киевского режима в очередной раз потерпели полный крах. Благодаря решительным действиям, проявленной отваге и полной самоотдаче каждого российского бойца вражеские цели были сорваны», — заявил он.

Кроме того, лидер Чеченской Республики особо отметил работу российских ударных групп и бойцов спецназа «Ахмата» в операции «Поток». По его словам, это помогло нанести по украинским войскам «сокрушительное поражение».

Также Кадыров подчеркнул, что освобождение Курской области от ВСУ стало еще одной славной страницей в истории российской армии. «Истинные сыны нашего Отечества вновь доказали, что Россию нельзя победить. Я от всей души поздравляю всех наших соотечественников с этим важным событием», — заключил он.

Ранее сообщалось, что временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн поздравил жителей Курской области с освобождением от ВСУ.

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