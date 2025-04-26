Александр Хинштейн поздравил жителей Курской области с освобождением от ВСУ

Врио главы Курской области Хинштейн поздравил жителей региона с победой над ВСУ

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн поздравил жителей Курской области с освобождением от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС.

На медиафоруме «17 ценностей России» Хинштейн отметил, что никто не сомневался в победе российских войск. «Мы ждали, мы с вами верили, (...). Этот день настал», — заявил он.

Кроме того, врио главы Курской области в ходе своей речи упомянул бойцов, которые участвовали в освобождении региона. «Великий поклон нашим воинам, вечная слава им, вечная память тем, кто сложил свои головы и отдал свою жизнь за нашу страну и за нашу курскую землю», — отметил он.

Ранее сообщалось, что начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области.