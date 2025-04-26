Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:41, 26 апреля 2025Россия

Александр Хинштейн поздравил жителей Курской области с освобождением от ВСУ

Врио главы Курской области Хинштейн поздравил жителей региона с победой над ВСУ
Мария Винар

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн поздравил жителей Курской области с освобождением от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС.

На медиафоруме «17 ценностей России» Хинштейн отметил, что никто не сомневался в победе российских войск. «Мы ждали, мы с вами верили, (...). Этот день настал», — заявил он.

Кроме того, врио главы Курской области в ходе своей речи упомянул бойцов, которые участвовали в освобождении региона. «Великий поклон нашим воинам, вечная слава им, вечная память тем, кто сложил свои головы и отдал свою жизнь за нашу страну и за нашу курскую землю», — отметил он.

Ранее сообщалось, что начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «С победой!» Путину доложили об освобождении Курской области. Глава Генштаба отдельно поблагодарил военных КНДР

    Прощальная месса по Папе Римскому завершилась

    Зеленский встретился с Макроном в Риме

    На Западе оценили перспективы переговоров Трампа и Зеленского

    В Иране раскрыли подробности взрыва в порту

    Что делать, чтобы суставы не болели? Врач посоветовал три простых правила

    Встреча Трампа и Зеленского не состоялась

    Загитова рассказала о постыдном удовольствии

    Алаудинов рассказал о действиях «Ахмата» после освобождения Курской области

    В России рассказали о мерах защиты Курской области после ее освобождения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости