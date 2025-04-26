Минобороны отчиталось о выдавливании ВСУ за пределы Курской области

Минобороны: Остатки ВСУ выдавили за пределы госграницы в Курской области

Остатки подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) выдавили за пределы госграницы в Курской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобождено село Горналь — последний населенный пункт, находившийся под контролем украинских боевиков. Остатки подразделений противника выдавлены за пределы государственной границы», — говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, сейчас на освобожденной территории Курской области выявляют одиночных украинских бойцов, которые пытаются скрыться. Помимо того, военные инженеры проводят разминирование территории.

26 апреля стало известно о полном освобождении Курской области. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов подчеркнул, что вместе с российскими войсками в боях участвовали военнослужащие из Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР).