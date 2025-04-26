Москвичам пообещали заморозки на следующей неделе

Синоптик Тишковец: В Москве в ночь на понедельник ожидаются заморозки

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец пообещал москвичам заморозки на следующей неделе. Соответствующий комментарий приводит РИА Новости.

По его словам, в ночь на воскресенье температура будет варьироваться от 0 до минус 1 градуса в Подмосковье. При этом в Москве в ночь на понедельник ожидается до минус 2 градусов. В то же время температура в области опустится до минус 3-5. «Пойдет локальный снег, под утро на западе, юго-западе и юге местами может появиться символический снежный покров высотой 0,5-2 сантиметра, который днем растает», — добавил синоптик.

Со вторника погода постепенно начнет налаживаться, и ночные температуры станут устойчиво положительными.

Ранее специалист прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал москвичам о теплой погоде в майские праздники.