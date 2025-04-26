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22:47, 25 апреля 2025Бывший СССР

На Украине женщина устроила скандал ребенку из-за русского рэпа

В Киеве женщина оскорбляла ребенка из-за того, что он слушал русский рэп
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

В Киеве ребенок на улице слушал русский рэп, что не понравилось местной жительнице. Она вышла на улицу и устроила школьнику скандал. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

«По ее словам, школьник слушал рэп возле ее окон, она попросила его отойти, но тот отказался и назвал женщину ******* (сумасшедшей, — прим. «Ленты.рру»)», — говорится в сообщении. Эта часть конфликта не попала на видео.

При этом женщина несколько раз оскорбила ребенка, а также требовала, чтобы он позвал своих родителей, и угрожала ему вызовом полиции. Чем закончился конфликт, не сообщается.

Ранее на Украине депутат Верховной Рады Ярослав Юрчишин призвал ввести контроль за социальными сетями для борьбы с русской музыкой.

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