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02:25, 26 апреля 2025Интернет и СМИ

На Западе раскрыли потенциальные последствия конфликта на Украине для всего мира

Малинен предрек продолжение конфликта на Украине в Европе и на Ближнем Востоке
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Если мирное урегулирование конфликта на Украине не будет достигнуто, то он продолжится во всем мире, предрек в соцсети X профессор Хельсинского университета Туомас Малинен.

По его словам, есть два варианта. Либо будет достигнут мир и начнется перестройка «мировой торговли с умеренной рецессией», «либо конфликт на Украине охватит Европу, Ближний Восток взорвется, и мировая экономика рухнет в депрессию», сказал эксперт.

25 апреля в Кремле состоялись переговоры между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом. Беседа продлилась около трех часов. Диалог позволил сблизить позиции Москвы и Вашингтона по Украине и ряду международных вопросов, подчеркнул помощник главы РФ Юрий Ушаков, который принимал участие во встрече.

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