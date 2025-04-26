Сирия пообещала США не угрожать Израилю

Elnashrа: Власти Сирии пообещали США не угрожать соседям, в том числе Израилю

Новые власти Сирии не станут угрожать ни одному государству по соседству, в том числе Израилю, и возьмут под контроль деятельность палестинцев на своей территории. Такие обещания содержатся в послании Дамаска в адрес США, которое стало ответом на предварительные условия, выдвинутые Белым домом для ослабления санкций против арабской республики. Об этом со ссылкой на информацию портала Elnashrа сообщает ТАСС.

Вашингтон в марте потребовал исполнения восьми пунктов. В том числе речь шла об уничтожении запасов химического оружия и поиске американского репортера Остина Тайса, пропавшего в Сирии в 2012 году. В его похищении США обвиняли предыдущее руководство страны, во главе которого стоял президент Башар Асад.

По данным журналистов, Сирия согласилась на совместное противодействие группировке «Исламское государство» (признана террористической и запрещена в России), но не дала США право самостоятельно выбирать цели и наносить удары по террористическим целям на своей территории.

Также в Дамаске не ответили на одно из ключевых требований. Речь идет о высылке из страны боевиков вооруженных формирований из числа иностранных граждан.

В комментарии телеканалу Al-Ikhbariya сирийский дипломатический источник отметил, что министр иностранных дел в переходном правительстве Сирии Асаад аш-Шибани, который находится в Нью-Йорке, обсудит с представителями США ответное послание Дамаска. Также он сможет подробнее пояснить позицию страны по основным пунктам.

Ранее Великобритания сняла санкции с ряда сирийских банков, в том числе с Центробанка, крупнейших медиакомпаний страны, министерства обороны, МВД и структур разведки. Поводом для это стала смена власти в стране и, соответственно, изменение условий, в которых вводились санкции.