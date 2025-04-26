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15:11, 26 апреля 2025Мир

Прощальная месса по Папе Римскому завершилась

CNN: Прощальная месса по Папе Римскому Франциску завершилась
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Прощальная месса по ушедшему из жизни Папе Римскому Франциску завершилась. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Церемония погребения покойного Папы Франциска завершилась в Ватикане в субботу, на ней присутствовало более 250 тысяч скорбящих», — отмечается в сообщении.

В частности, гроб Понтифика уже прибыл в римскую базилику Санта-Мария-Маджоре, где он будет погребен в золотой базилике. Она расположена на самой высокой точке Ватикана.

Церемония прощания с понтификом началась в 11:07 по московскому времени с подхода к гробу кардиналов Римской католической церкви. Литургию возглавит декан коллегии кардиналов Джованни Баттиста Ре. С началом службы гроб с телом понтифика вынесли из базилики Святого Петра.

Также на прощание с понтификом прибыли более 160 делегаций от государств и международных организаций. Делегацию от России возглавила министр культуры Ольга Любимова.

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