Против адвоката Pussy Riot возбудили уголовное дело

Против адвоката Pussy Riot Захватова возбудили уголовное дело за помощь ВСУ

Адвокат Pussy Riot Дмитрий Захватов стал фигурантом уголовного дело по статьям 205.1 УК РФ (Содействие террористической деятельности) и 280.4 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства). Он и бывший муниципальный депутат Мария Соленова обвиняются в помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ), сообщает РИА Новости.

Как сообщили агентству в правоохранительных органах, Захватов и Соленова собирали деньги, чтобы в дальнейшем приобрести витамины и беспилотники для батальона «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ).

Уточняется, что фигуранты дела сейчас, вероятно, находятся за границей. По данным базы Адвокатской палаты Москвы, статус адвоката у Захватова приостановлен.

Ранее сообщалось, что россиянку арестовали за участие в клипе Pussy Riot c насмешками над павшими бойцами спецоперации.