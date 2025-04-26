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03:54, 26 апреля 2025Силовые структуры

Против адвоката Pussy Riot возбудили уголовное дело

Против адвоката Pussy Riot Захватова возбудили уголовное дело за помощь ВСУ
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Адвокат Pussy Riot Дмитрий Захватов стал фигурантом уголовного дело по статьям 205.1 УК РФ (Содействие террористической деятельности) и 280.4 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства). Он и бывший муниципальный депутат Мария Соленова обвиняются в помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ), сообщает РИА Новости.

Как сообщили агентству в правоохранительных органах, Захватов и Соленова собирали деньги, чтобы в дальнейшем приобрести витамины и беспилотники для батальона «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ).

Уточняется, что фигуранты дела сейчас, вероятно, находятся за границей. По данным базы Адвокатской палаты Москвы, статус адвоката у Захватова приостановлен.

Ранее сообщалось, что россиянку арестовали за участие в клипе Pussy Riot c насмешками над павшими бойцами спецоперации.

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