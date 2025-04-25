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18:56, 25 апреля 2025Силовые структуры

Россиянку арестовали за участие в клипе Pussy Riot c насмешками над павшими бойцами СВО

В Свердловской области художнице Алисе Горшениной дали 10 суток
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Свердловской области на 10 суток отправили под арест жительницу Нижнего Тагила Алису Горшенину, известную под псевдонимом HUA, в отношении нее составили протокол об административных правонарушениях. Об этом сообщает ТАСС.

Россиянку привлекли к ответственности по делу о публичном демонстрировании нацистской атрибутики, дискредитации Вооруженных сил России и пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений. Горшенина приняла участие в создании клипа Pussy Riot, в котором насмехались над павшими участниками специальной военной операции (СВО).

В клипе говорилось о растаптывании останков бойцов специальной военной операции (СВО), а также о поджоге Останкинской телебашни.

В феврале в музее Ельцин Центр среди прочих продвигались работы художницы Алисы Горшениной, после этого общественники заподозрили ее в глумлении над погибшими русскими солдатами.

Pussy Riot — скандально известная в России панк-группа, участницы которой в феврале 2012 года провели акцию «Панк-молебен» в храме Христа Спасителя в Москве, за что получили по два года колонии. Позже Мосгорсуд заменил одной из них — Екатерине Самуцевич — реальное наказание на условное. Толоконникова и Мария Алехина были амнистированы в декабре 2013 года.

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