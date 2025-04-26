Пьяный россиянин сбил полицейского и попытался скрыться

В Ленобласти пьяный мужчина сбил полицейского и попытался скрыться

В Ленинградской области пьяный мужчина сбил полицейского и попытался скрыться. Об этом сообщает Telegram-канал «78 | новости».

Все произошло в СНТ «Пятиречье» Ломоносовского района. Там сотрудники ГАИ остановили Hyundai Solaris, за рулем которого находился пьяный водитель. Его попросили выйти из машины, но автомобиль резко тронулся с места и сбил с ног полицейского. Затем началась погоня.

В один момент водитель вышел и попытался скрыться на улицах, однако правоохранительным органам удалось его догнать и задержать. Нарушителем оказался неоднократно судимый 34-летний житель Карелии.

Ранее в городе Сосновоборске Красноярского крае неадекватный водитель на машине пытался протаранить ворота детского сада и сбил двух женщин. На опубликованных кадрах виден автомобиль «Приора», рядом взрослые с детьми. Машина таранит ворота.