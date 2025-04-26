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13:45, 26 апреля 2025Россия

Ребенок погиб на выставке трофейной военной техники в российском городе

Ребенок погиб на выставке трофейной военной техники в Комсомольске-на-Амуре
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
Бронетранспортер M113

Бронетранспортер M113. Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В Комсомольске-на-Амуре на выставке трофейной военной техники погиб ребенок. Об этом сообщает издание Baza в Telegram-канале.

Накануне на театральную площадь привезли украинскую и западную технику, которую удалось захватить во время спецоперации. К одному из бронетранспортеров подошел четырехлетний мальчик, в этот момент у боевой машины открылась крышка люка и ударила его по голове.

У ребенка диагностировали открытую черепно-мозговую травму. Спасти его не удалось.

Ранее в поселке Василовка Челябинской области произошел пожар в частном доме, жертвами которого стали четверо детей. Отмечается, что в момент происшествия дети находились дома одни.

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