Ребенок погиб на выставке трофейной военной техники в российском городе

Ребенок погиб на выставке трофейной военной техники в Комсомольске-на-Амуре

В Комсомольске-на-Амуре на выставке трофейной военной техники погиб ребенок. Об этом сообщает издание Baza в Telegram-канале.

Накануне на театральную площадь привезли украинскую и западную технику, которую удалось захватить во время спецоперации. К одному из бронетранспортеров подошел четырехлетний мальчик, в этот момент у боевой машины открылась крышка люка и ударила его по голове.

У ребенка диагностировали открытую черепно-мозговую травму. Спасти его не удалось.

Ранее в поселке Василовка Челябинской области произошел пожар в частном доме, жертвами которого стали четверо детей. Отмечается, что в момент происшествия дети находились дома одни.