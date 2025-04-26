Россиянам назвали признаки некачественного алкоголя

Психиатр-нарколог Калюжная: Некачественный алкоголь можно определить по запаху

Некачественный алкоголь может содержать метанол, сивушные масла и другие токсичные примеси, способные нанести серьезный вред здоровью, напомнила психиатр-нарколог Марина Калюжная. Своим мнением она поделилась в беседе с «Лентой.ру».

По словам эксперта, главный индикатор качества спиртного напитка — это его запах. Высококачественные дистилляты содержат сложные эфиры и терпеноиды, придающие напитку благородный букет, тогда как дешевые аналоги часто имеют выраженный спиртовой или ацетоновый запах из-за примесей, пояснила она.

Также Калюжная указала, что хороший алкоголь должен быть прозрачным и без осадка. По ее словам, даже минимальные визуальные дефекты часто указывают на нарушение технологии производства или добавление нежелательных компонентов.

«Например, водка должна быть абсолютно чистой, без мути или хлопьев, при встряхивании бутылки качественная водка образует крупные пузыри, которые быстро исчезают, а поддельная — мелкие, которые долго не оседают из-за повышенного содержания поверхностно-активных веществ», — рассказала эксперт.

Калюжная напомнила, что сертифицированный алкоголь всегда имеет четкую маркировку, включая данные о производителе, сроке годности и акцизной марке. Исследование Роспотребнадзора показало, что 70 процентов конфискованных подделок содержали ошибки в оформлении, указала эксперт.

Ранее директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз предупредил, что производители слабоалкогольных напитков в России в скором времени начнут в массовом порядке менять их рецептуру, чтобы сделать ее хуже, но дешевле. На такие действия им придется пойти из-за изменения принципа расчета и, как следствие, многократного роста акциза с 1 мая.