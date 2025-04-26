Российский разработчик систем РЭБ погиб при взрыве автомобиля

Mash: Разработчик систем РЭБ Рытников погиб при взрыве автомобиля

Разработчик систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Евгений Рытников погиб при взрыве автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Рытников был руководителем конструкторского бюро Брянского электромеханического завода и ключевым разработчиком систем РЭБ «Красуха». Скончался он в ночь с 17 на 18 апреля.

По данным канала, взрывное устройство находилось под днищем автомобиля. Оно сработало в момент, когда разработчик садился в салон вместе со своим коллегой. Оба погибли на месте.

25 апреля в Балашихе произошел взрыв. В результате погиб 58-летний заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-майор Ярослав Москалик.