Офицер Генштаба погиб при взрыве авто в Балашихе. Чем известен генерал Москалик?

Офицер Генштаба ВС РФ генерал Москалик погиб при взрыве машины в Балашихе

В пятницу, 25 апреля, около 10:40 по московскому времени произошел взрыв около одного из жилых домов в подмосковной Балашихе. Огонь охватил припаркованный рядом автомобиль Volkswagen в тот момент, когда из подъезда выходил 58-летний заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил (ВС) России генерал-майор Ярослав Москалик.

Взрывной волной высокопоставленного военного отбросило обратно к двери. Он получил травмы, несовместимые с жизнью.

Предварительно, причиной взрыва стала детонация взрывного устройства, заложенного в машине. Следственный комитет России уже возбудил уголовное дело по двум уголовным статьям — 105 («Убийство») и 222.1 («Незаконный оборот взрывчатых веществ») УК РФ.

А пока ответственность за преступление на себя никто не взял, «Лента.ру» вспоминает, что известно о погибшем генерал-лейтенанте Москалике.

Карьера

Ярослав Москалик отучился в Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище в Благовещенске и поступил на службу в 1983 году. В период с 2000 по 2012 год он работал в центральном аппарате Минобороны России на Северном Кавказе.

Звание генерал-лейтенанта Москалик получил в 2021 году по указу президента России Владимира Путина, и последние годы занимал ключевую должность в Генеральном штабе ВС РФ. Там он отвечал за оперативное управление войсками и планирование военных операций.

Кадр: МО РФ

Как отмечает российский военный блогер Михаил Звинчук в проекте «Рыбарь», генерал-лейтенанта характеризовали как одного из самых толковых и требовательных офицеров в управлении. Он рассматривался в качестве кандидата на пост главы Национального центра управления обороной России.

Роль в переговорах

Известно, что в 2015 году Москалик участвовал в переговорах по урегулированию украинского вопроса в рамках «Нормандского формата». Встреча, на которой также присутствовали министр иностранных дел Сергей Лавров и нынешний пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, проходила во Франции.

В том же году генерал-лейтенант выступал в качестве спикера по темам, связанным с операцией Российской армии в Сирии.

Личная жизнь

Информация о личной жизни Ярослава Москалика в открытых источниках отсутствует. Известно только, что у него есть сын — в период с 2021 по 2022 год генерал-лейтенант представлял его интересы в судебном процессе против Министерства обороны.

Предметом спора стала квартира в жилом доме в подмосковной Балашихе, возле которого и произошел взрыв.