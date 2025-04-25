Генерал Генштаба Ярослав Москалик погиб в результате подрыва. Кто из высокопоставленных российских военных стал жертвой терактов?

СК возбудил дело об убийстве генерала Генштаба Москалика

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело об убийстве замначальника Главного оперативного управления Генштаба генерал-лейтенанта Ярослава Москалика. В ведомстве подтвердили, что при совершении преступления было использовано самодельное взрывное устройство (СВУ), начиненное поражающими элементами.

Мощность бомбы составила 300 граммов в тротиловом эквиваленте.

Она сработала, когда генерал вышел из дома в 10:40 мск и проходил мимо припаркованного автомобиля. Взрыв был такой силы, что Москалика отбросило на несколько метров

Момент подрыва генерала попало на видео.

Машину с заложенной внутри взрывчаткой могли заранее подогнать к дому, где проживал высокопоставленный военный. СВУ состояло из выстрелов для подствольных гранатометов.

Хронология подрывов

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. Мужчине оторвало части ног, пассажирка получила рваные раны лица. Машина принадлежит офицеру Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил России полковнику Андрею Торгашову. Через два дня ФСБ и МВД сообщили о поимке 30-летнего уроженца Волгоградской области Евгения Серебрякова, который установил взрывное устройство под днище автомобиля офицера, а позже дистанционно привел его в действие. Он действовал по заданию украинской спецслужбы. 13 ноября 2024 года утром в Севастополе на улице Тараса Шевченко произошел взрыв автомобиля . Погиб капитан 1-го ранга, начальник штаба Азовского военно-морского района Крымской военно-морской базы Черноморского флота Валерий Транковский. 19 ноября 2024 года ФСБ сообщила о задержании двоих причастных к теракту, совершенного по заданию Службы безопасности Украины.

. Погиб капитан 1-го ранга, начальник штаба Азовского военно-морского района Крымской военно-морской базы Черноморского флота Валерий Транковский. 19 ноября 2024 года ФСБ сообщила о задержании двоих причастных к теракту, совершенного по заданию Службы безопасности Украины. 17 декабря 2024 года ранним утром прогремел взрыв у подъезда жилого дома на Рязанском проспекте в Москве, когда на улицу к подъехавшему служебному автомобилю вышел начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов. Взрывное устройство было прикреплено к оставленному у дома электросамокату и приведено в действие дистанционным путем. Генерал вместе с помощником погибли на месте. Задержаны трое иностранцев. Их завербовали украинские спецслужбы, обещавшие 100 тысяч долларов.

Взрывное устройство было прикреплено к оставленному у дома электросамокату и приведено в действие дистанционным путем. Генерал вместе с помощником погибли на месте. Задержаны трое иностранцев. Их завербовали украинские спецслужбы, обещавшие 100 тысяч долларов. 3 февраля 2025 года утром в холле ЖК «Алые паруса» в Москве произошел взрыв. Бомба сдетонировала, когда из лифта вышел с охранниками основатель батальона «Арбат» Армен Саркисян. Взрывное устройство было закреплено на смертнике. Саркисян получил тяжелые ранения, врачи не смогли его спасти. Мощность бомбы составила 300-400 граммов в тротиловом эквиваленте.

На месте подрыва в Балашихе, где погиб генерал Москалик, работает следственная группа. Криминалисты проводят осмотр места происшествия, следователи ведут допрос свидетелей и очевидцев. Также устанавливается хозяин взорванной машины.