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12:51, 25 апреля 2025Силовые структуры

Раскрыта мощность сработавшего в машине в Балашихе СВУ

Мощность сработавшего в машине в Балашихе СВУ превысила 300 граммов тротила
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: RT

Мощность сработавшего самодельного взрывного устройства (СВУ) в машине в Балашихе составила более 300 граммов в тротиловом эквиваленте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

Устройство было заложено в районе задней левой двери Volkswagen Golf, уточняет Telegram-канал Shot. Именно эта сторона авто стояла ближе к дому, из которого выходил замначальника главного оперативного управления Генштаба генерал Ярослав Москалик.

25 апреля возле жилого дома на бульваре Нестерова в Балашихе взорвался автомобиль Volkswagen. Он был подорван с помощью самодельного взрывного устройства, заложенного рядом с газовым баллоном. По предварительной информации, жертвой взрыва стал генерал-майор Москалик.

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