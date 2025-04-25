Раскрыта мощность сработавшего в машине в Балашихе СВУ

Мощность сработавшего в машине в Балашихе СВУ превысила 300 граммов тротила

Мощность сработавшего самодельного взрывного устройства (СВУ) в машине в Балашихе составила более 300 граммов в тротиловом эквиваленте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

Устройство было заложено в районе задней левой двери Volkswagen Golf, уточняет Telegram-канал Shot. Именно эта сторона авто стояла ближе к дому, из которого выходил замначальника главного оперативного управления Генштаба генерал Ярослав Москалик.

25 апреля возле жилого дома на бульваре Нестерова в Балашихе взорвался автомобиль Volkswagen. Он был подорван с помощью самодельного взрывного устройства, заложенного рядом с газовым баллоном. По предварительной информации, жертвой взрыва стал генерал-майор Москалик.