Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве генерала Москалика

СК возбудил уголовное дело по факту убийства генерала Москалика

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту убийства генерал-лейтенанта Ярослава Москалика. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель (СКР) Светлана Петренко.

По данным следствия, в связи со взрывом автомобиля в Балашихе уголовное дело возбудили по двум статьям уголовного розыска 105 (Убийство) УК РФ и 222.1 (Незаконный оборот взрывчатых веществ) УК РФ. Взрыв произошел в результате срабатывания самодельного взрывного устройства, начиненного поражающими элементами.