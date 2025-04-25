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13:05, 25 апреля 2025Силовые структуры

Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве генерала Москалика

СК возбудил уголовное дело по факту убийства генерала Москалика
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту убийства генерал-лейтенанта Ярослава Москалика. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель (СКР) Светлана Петренко.

По данным следствия, в связи со взрывом автомобиля в Балашихе уголовное дело возбудили по двум статьям уголовного розыска 105 (Убийство) УК РФ и 222.1 (Незаконный оборот взрывчатых веществ) УК РФ. Взрыв произошел в результате срабатывания самодельного взрывного устройства, начиненного поражающими элементами.

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