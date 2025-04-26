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02:37, 26 апреля 2025Экономика

Ряду россиян анонсировали две пенсии в апреле

Профессор Виноградов: Две пенсии в апреле получат россияне, кто ждал ее 1-4 мая
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов заявил, что ряд пенсионеров в апреле получит сразу две выплаты. Об этом он сообщил в беседе с агентством «Прайм».

Виноградов уточнил, что две пенсии получат те россияне, кто ждет выплату 1-4 каждого месяца. На 1-4 мая выпадают нерабочие дни, поэтому выплату начислят в конце апреля.

«Если дата выплаты приходится на нерабочий день, то пенсионеры получают пенсию в предшествующий рабочий день. В нашем случае это последние дни апреля, то есть 29-30 число», — анонсировал он.

Соответственно, эти россияне получат сразу две пенсии — за апрель в начале апреля и за май в конце апреля. График выплат появится на сайтах региональных отделений СФР.

Ранее Соцфонд России сообщил о досрочном перечислении выплат за май части пенсионеров. Речь идет о гражданах, которые получают выплаты через банк с 1-го по 5-е число каждого месяца.

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