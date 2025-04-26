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10:56, 26 апреля 2025Экономика

США проведут переговоры с 18 странами по вопросу пошлин

WSJ: США подготовили план торговых переговоров с 18 странами по вопросу пошлин
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Carlos Barria / Reuters

США подготовили план торговых переговоров с 18 странами по вопросу пошлин. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских чиновников.

«Официальные лица планируют использовать структуру, подготовленную офисом торгового представителя США, в которой изложены общие категории для переговоров», — сообщает издание.

Как утверждает WSJ, Белый дом намерен обсудить вопросы тарифной политики к окончанию 90-дневного срока приостановки действия пошлин 8 июля. Переговоры затронут пошлины и квоты, нетарифные барьеры в торговле, такие как правила в отношении товаров производства США, цифровую торговлю, правила происхождения товаров, экономическую безопасность и другие коммерческие вопросы.

Издание отмечает, что в обсуждениях вряд ли будут участвовать Мексика и Канада, которых не затронула базовая пошлина в десять процентов на период 90-дневной паузы, и Китай, ставший целью самых жестких мер со стороны Вашингтона. При этом один из источников допустил срыв сроков переговоров в случае препятствий со стороны партнеров США.

Ранее Япония приняла чрезвычайные экономические меры из-за пошлин США. Власти страны надеются развеять опасения, что пошлины США подорвут японский экспорт и нанесут ущерб ее экономике.

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