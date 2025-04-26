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06:17, 26 апреля 2025Мир

Раскрыто предложение США «коалиции желающих» по Украине

The Telegraph: США предложили помощь коалиции желающих в мире на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

США могли предложить «коалиции желающих» разведывательную и логистическую поддержку для обеспечения мирного соглашения по Украине. Об этом написало издание The Telegraph.

По данным журналистов, представители США в частном порядке предложили предоставить британским и европейским военным поддержку для соблюдения мирного соглашения по Украине с суши, воздуха и моря. Отмечается, что премьер Великобритании Кир Стармер добивался этих гарантий от президента США Дональда Трампа на протяжении двух месяцев.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ️Россия не приемлет возможное размещение воинского контингента НАТО на Украине, которое обсуждают страны — участницы «коалиции желающих». По его мнению, идея западных союзников Украины несет в себе критическую угрозу для всей европейской и мировой безопасности.

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