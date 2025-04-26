NBC: ЦРУ подтвердило смерть сына замдиректора Глосса

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США официально подтвердило информацию о смерти Майкла Глосса — сына заместителя директора ЦРУ. Об этом сообщает телеканал NBC.

Глосс погиб весной прошлого года. По данным канала, он воевал в составе российской армии, однако в заявлении ЦРУ не уточняется, на чьей стороне он был во время конфликта.

Представитель разведуправления подчеркнул, что смерть Глосса не связана с вопросами национальной безопасности и остается личным делом семьи.

Ранее сообщалось, что Глосс сражался в составе 137-го полка Воздушно-десантных войск Российской Федерации (ВДВ РФ) и пал в апреле 2024 года во время штурма в Донецкой народной республике (ДНР) — под Раздоловкой и Веселым. В своих социальных сетях Глосс писал, что собирается получить российское гражданство.