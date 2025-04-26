Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:49, 26 апреля 2025Мир

ЦРУ подтвердило смерть сына замдиректора

NBC: ЦРУ подтвердило смерть сына замдиректора Глосса
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости / Сергей Бобылев

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США официально подтвердило информацию о смерти Майкла Глосса — сына заместителя директора ЦРУ. Об этом сообщает телеканал NBC.

Глосс погиб весной прошлого года. По данным канала, он воевал в составе российской армии, однако в заявлении ЦРУ не уточняется, на чьей стороне он был во время конфликта.

Представитель разведуправления подчеркнул, что смерть Глосса не связана с вопросами национальной безопасности и остается личным делом семьи.

Ранее сообщалось, что Глосс сражался в составе 137-го полка Воздушно-десантных войск Российской Федерации (ВДВ РФ) и пал в апреле 2024 года во время штурма в Донецкой народной республике (ДНР) — под Раздоловкой и Веселым. В своих социальных сетях Глосс писал, что собирается получить российское гражданство.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Хороший день переговоров и встреч». Трамп оценил прогресс в достижении сделки по Украине

    Троих соучастников покушения на Прилепина до сих пор не поймали

    В Госдуме призвали взять на контроль цены на билеты в Белгородской и Курской областях

    Самая сексуальная спортсменка мира показала фото в коротких шортах

    ВСУ обвинили в ежедневном нарушении работы гражданской инфраструктуры Херсонской области

    ЦРУ подтвердило смерть сына замдиректора

    Лидер Северной Кореи спустил на воду эсминец против «наглых империалистических пиратов»

    Экономист допустил снижение цены на ряд товаров

    Срок замены американских войск в Европе оценили

    Над регионами России за ночь сбили почти полсотни беспилотников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости