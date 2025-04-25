Воевавший за РФ сын замдиректора ЦРУ Глосс погиб во время штурма в ДНР

21-летний сын заместителя директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) по цифровым инновациям Майкл Глосс погиб в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Он сражался в составе 137-го полка Воздушно-десантных войск Российской Федерации (ВДВ РФ) и пал в апреле 2024 года во время штурма в Донецкой народной республике (ДНР) — под Раздоловкой и Веселым.

По данным СМИ, молодой человек был скаутом, борцом за экологию и права женщин, строил дома в Гондурасе и помогал разбирать завалы после землетрясений в Турции. В 2023 году он решил путешествовать по миру и бросил учебу. В том же году он приехал в Крым. Также он был во Владикавказе, посещал музыкальный фестиваль в Москве. В своих социальных сетях Глосс писал, что собирается получить российское гражданство.

Уточняется, что во время путешествия по России сын замдиректора ЦРУ создал аккаунт во «Вконтакте», где подписался на группы про революционера и лидера большевиков Владимира Ленина, коммунизм, публиковал видео с президентом России Владимиром Путиным.

Мать Глосса проработала в сфере разведки более 30 лет

Майкл Глосс родился в семье военных. Его мать Джулиан Глосс закончила Военно-морскую академию США. Она более 30 лет работала в сфере разведки, служила в Военно-морских силах (ВМС) Соединенных Штатов, занимала различные должности в армии.

Последние шесть лет Джулиан работала в ЦРУ, где в феврале 2024 года стала заместителем директора по цифровым инновациям.

Отец Майкла — Ларри Глосс — тоже ветеран ВМС США. Он участвовал во вторжении в Ирак. Сейчас мужчина руководит структурой, создающей программное обеспечение для безопасности американского правительства и других стран НАТО. Имеет степени в области математики, исследования операций, космических систем, национальной безопасности и информационных технологий.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Семья Глосса рассказала о его благородном сердце

Родные Глосса выпустили некролог о его смерти. В нем рассказывается про детство Майкла, о том, что он прожил прекрасную жизнь, и его следует помнить «за благородное сердце и воинственный дух».

«У Майкла было обостренное чувство справедливости, и он видел тех в нашем сообществе, кого не видно и не слышно — будь то люди, животные, растения или ручьи. Он хотел, чтобы мир стал лучше, чтобы было больше справедливости, мира и гармонии с природой», — говорится в сообщении.

Там же сообщается, что молодой человек любил героев произведений британского писателя и поэта Дж. Р. Р. Толкиена, а еще Финна и Джейка из мультсериала «Время приключений». «С его благородным сердцем и духом воина Майкл выковывал свой собственный путь героя, когда он трагически погиб», — написали родные.