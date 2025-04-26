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13:01, 26 апреля 2025Мир

Турчанка подала на развод с мужем после землетрясения

Жительница Турции подала на развод после землетрясения из-за звонка мужа маме
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Murad Sezer / Reuters

В Стамбуле женщина подала на развод после землетрясения, так как не могла дозвониться до мужа, потому что он разговаривал с матерью. Эту историю рассказал адвокат Эргюн Казаныр в соцсети X.

К защитнику обратилась местная жительница. Она рассказала, что после землетрясения с ребенком спустилась из дома во двор и с трудом дозвонилась до мужа. Он пообещал скоро приехать, поэтому семья стала ждать его во дворе с разряженным телефоном. Когда супруг вернулся, женщина попросила его телефон, чтобы позвонить родственникам, которым она не успела ответить. Взяв смартфон турчанка увидела, что сразу после землетрясения муж звонил не ей, а своей матери, которая живет в Дюздже в 200 километрах от Стамбула в одноэтажном доме.

Адвокат отметил, что впервые столкнулся с вопросом, кому сначала нужно звонить после землетрясения — матери или жене. В итоге клиентка заплатила за его услуги 250 тысяч лир и заявила, что не намерена разделить жизнь с человеком, который не считает ее приоритетом.

25 апреля в Стамбуле произошло новое землетрясение, магнитуда которого составила 4,3. На западе города ощущались несколько сильных толчков.

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