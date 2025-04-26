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02:53, 26 апреля 2025Россия

В Госдуме оценили решение не приглашать РФ на годовщину освобождения Австрии

Депутат Чепа осудил решение не приглашать Россию на годовщину освобождения Вены
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Решение властей Австрии не приглашать дипломатов из РФ на мероприятия, посвященные освобождению страны от нацизма, является попыткой отвлечь граждан европейской страны от значимости события, заявил RT депутат Алексей Чепа.

По его мнению, сейчас «идет серьёзное противостояние Мира и Войны». Силы, которые противостоят России «пытаются сделать все, чтобы забыть о великой роли советского народа в победе над фашизмом», сказал парламентарий.

Ранее российский посол в Вене Дмитрий Любинский заявил, что решение властей Австрии игнорировать годовщину освобождения Вены Красной Армией — безпринципное и безнравственное. Дипломат подчеркнул, что 2025 год для России и стран СНГ значим в первую очередь благодаря памятной дате — 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

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