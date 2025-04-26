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09:34, 26 апреля 2025Россия

В Ленобласти произошло массовое ДТП

В Ленобласти из-за гололеда столкнулись сразу 16 машин
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Кадр: Телеграм-канал SHOT

В Ленинградской области под городом Гатчина произошло массовое ДТП — из-за гололеда столкнулись сразу 16 машин. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«Жесткая авария произошла на Киевском шоссе около съезда на Фрезерную улицу в Гатчине (...) Несколько из [автомобилей] них сильно разбиты. По словам очевидцев, есть пострадавшие», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что как минимум, четыре человека пострадали по итогам ДТП. Двое мужчин госпитализированы с тяжелыми травмами и еще две женщины получили травмы легкой степени.

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