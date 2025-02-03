В Ленобласти в аварии с междугородним автобусом пострадали 13 человек

В Ленинградской области в ДТП с междугородним автобусом пострадали 13 человек

В Ленинградской области в аварии с междугородним автобусом пострадали 13 человек. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.

Отмечается, что все пострадавшие были госпитализированы. По данным ведомства, к ликвидации последствий ДТП привлечено 19 человек и семь единиц техники.

Ранее сообщалось, что после ДТП в Ленинградской области СК возбудил уголовное дело по статье 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») УК РФ. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства, а также причины произошедшего.

В декабре в Калининграде микроавтобус врезался в остановку с людьми. Травмы получили два человека, водителя спасти не удалось.