В России призвали сделать бесплатным посещение военных музеев

Миронов призвал сделать бесплатным посещение военных музеев с 9 мая по 9 июля

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов обратился к министру культуры России Ольге Любимовой с предложением обеспечить бесплатный вход во все музеи военной тематики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

Миронов призвал сделать бесплатным посещение военных музеев с 9 мая по 9 июля, а также предложил направить эти рекомендации в российские регионы.

«Предоставление россиянам возможности бесплатного посещения музеев в указанный период будет способствовать развитию интереса граждан к российской истории и укреплению нравственных ориентиров», — объяснил политик свою инициативу.

Ранее концерт на Красной площади в Москве исключили из плана мероприятий на 9 Мая. Изменения внесли в пункт 3 плана «основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

