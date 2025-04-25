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23:06, 25 апреля 2025Россия

Концерт на Красной площади исключили из плана мероприятий на 9 Мая

Кабмин РФ исключил концерт на Красной площади из плана мероприятий на 9 Мая
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Правительство России исключило проведение торжественного концерта 9 Мая на Красной площади в Москве из плана мероприятий к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на распоряжение, подписанное премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Изменения внесли в пункт 3 плана «основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». Мероприятие «Праздничный концерт на Красной площади в г. Москве» исключили из этого списка.

Ранее президент Сербии Александр Вучич рассказал о планах принять участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня Победы в Москве 9 мая. При этом он признался, что подвергается давлению из-за предстоящей поездки. «Мне кажется, что небо вот-вот рухнет мне на голову», — отметил сербский лидер.

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