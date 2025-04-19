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03:09, 19 апреля 2025Россия

Пушков прокомментировал давление на Вучича со стороны бывшего премьера Бельгии

Пушков: Отец угрожавшего Вучичу из-за поездки в РФ Верхофстадта служил нацистам
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Отец бывшего премьер-министра Бельгии Ги Верхофстадта, который угрожает президенту Сербии Александару Вучичу из-за планов поехать в Москву на 9 мая, служил нацистам, заявил глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«Его позиция не удивительна: по данным одной фламандской газеты, его отец — Марсель Верхофстадт — был членом бельгийских организаций, активно сотрудничавших с Гитлером во время оккупации Бельгии», — отметил сенатор.

Так Пушков отреагировал на призыв экс-премьера Бельгии заморозить вступление Сербии в Европейский союз из-за решения президента страны поехать в Москву.

Ранее Вучич сообщил о планах принять участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня Победы в Москве 9 мая. При этом он признался, что подвергается давлению из-за предстоящей поездки. «Мне кажется, что небо вот-вот рухнет мне на голову», — отметил сербский лидер.

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