Пушков прокомментировал давление на Вучича со стороны бывшего премьера Бельгии

Пушков: Отец угрожавшего Вучичу из-за поездки в РФ Верхофстадта служил нацистам

Отец бывшего премьер-министра Бельгии Ги Верхофстадта, который угрожает президенту Сербии Александару Вучичу из-за планов поехать в Москву на 9 мая, служил нацистам, заявил глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«Его позиция не удивительна: по данным одной фламандской газеты, его отец — Марсель Верхофстадт — был членом бельгийских организаций, активно сотрудничавших с Гитлером во время оккупации Бельгии», — отметил сенатор.

Так Пушков отреагировал на призыв экс-премьера Бельгии заморозить вступление Сербии в Европейский союз из-за решения президента страны поехать в Москву.

Ранее Вучич сообщил о планах принять участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня Победы в Москве 9 мая. При этом он признался, что подвергается давлению из-за предстоящей поездки. «Мне кажется, что небо вот-вот рухнет мне на голову», — отметил сербский лидер.