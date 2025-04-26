В российском регионе столкнулись более 20 автомобилей

Shot: В Ленинградской области столкнулись минимум 22 автомобиля

В Ленинградской области столкнулись более 20 автомобилей, некоторое получили серьезные повреждения. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его данным, авария произошла на Киевском шоссе около съезда на Фрезерную улицу в Гатчине. На дороге столкнулись минимум 22 машины. По словам очевидцев, есть пострадавшие.

Предварительной причиной ДТП назван гололед. В российском регионе в ночное время установилась минусовая температура. На месте работают экстренные службы.

Ранее в Севастополе восемь детей пострадали в ДТП с автобусом и легковушкой. Водитель Scania перевозил несовершеннолетних и столкнулся с Honda.