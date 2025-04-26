Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
02:42, 26 апреля 2025Россия

В российском регионе столкнулись более 20 автомобилей

Shot: В Ленинградской области столкнулись минимум 22 автомобиля
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Telegram-канал Shot

В Ленинградской области столкнулись более 20 автомобилей, некоторое получили серьезные повреждения. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его данным, авария произошла на Киевском шоссе около съезда на Фрезерную улицу в Гатчине. На дороге столкнулись минимум 22 машины. По словам очевидцев, есть пострадавшие.

Предварительной причиной ДТП назван гололед. В российском регионе в ночное время установилась минусовая температура. На месте работают экстренные службы.

Ранее в Севастополе восемь детей пострадали в ДТП с автобусом и легковушкой. Водитель Scania перевозил несовершеннолетних и столкнулся с Honda.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров раскрыл подробности о переговорах по Украине

    Россияне описали идеального партнера для свиданий

    Раскрыто значение встречи Путина и спецпосланника Трампа

    Верховный суд разрешил россиянам использовать ножи для самообороны при двух условиях

    Маск поддержал призыв Трампа положить конец конфликту на Украине

    Лавров сравнил действия Москвы и Зеленского в отношении переговоров

    Зеленский сделал заявление о территориях Украины

    В Госдуме оценили решение не приглашать РФ на годовщину освобождения Австрии

    Двое гражданских в ДНР пострадали из-за атак ВСУ

    В российском регионе столкнулись более 20 автомобилей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости