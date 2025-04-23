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17:00, 23 апреля 2025Россия

В российском городе восемь детей пострадали в ДТП с автобусом и легковушкой

В Севастополе восемь детей пострадали в ДТП с автобусом и легковушкой
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Mash на волне»

В Севастополе восемь детей пострадали в ДТП с автобусом и легковушкой. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на волне».

По данным издания, все произошло на улице Гоголя в российском городе. Водитель Scania перевозил несовершеннолетних и столкнулся с Honda.

Пострадавших детей доставили в больницу. Информации об их состоянии пока нет.

На месте ДТП начали работу сотрудники правоохранительных органов.

До этого стало известно, что в Уссурийске водитель фуры сбил школьника и провез его под капотом еще несколько метров. Спасти 11-летнего мальчика не удалось.

Еще раньше на трассе в Ленинградской области водитель фуры не заметил впереди идущий автомобиль, сопровождающий спортсменок, и не сбавил скорость. Мужчину приговорили к четырем годам колонии.

ЖЗЛ
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