Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:46, 21 апреля 2025Россия

В России водитель фуры сбил школьника и провез его под капотом еще несколько метров

В Уссурийске фура насмерть сбила школьника
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

В Уссурийске водитель фуры сбил школьника и провез его под капотом еще несколько метров. О ДТП сообщили в УМВД по Приморскому краю.

Как видно на опубликованных полицией в Telegram-канале кадрах, мальчик спешился с велосипеда и попытался перейти дорогу по пешеходному переходу. На «зебре» из-за образовавшейся пробки стоял грузовой автомобиль.

Мальчик проходил прямо перед фурой, когда та возобновила движение. В итоге мальчик оказался под машиной, водитель которой этого не заметил и проследовал дальше. Он ехал до тех пор, пока не притормозил водитель впереди идущего автомобиля, который, вероятно, увидел произошедшее через зеркала заднего вида, и вышел из машины, чтобы остановить движение.

По данным ведомства, 11-летний мальчик учился в четвертом классе. Спасти его не удалось.

«Проводится проверка. Устанавливаются причины и условия, приведшие к смерти несовершеннолетнего. По результатам проверки будет принято законное и обоснованное решение», — заключили в ведомстве.

Ранее на трассе под Санкт-Петербургом водитель фуры не заметил впереди идущий автомобиль, сопровождающий спортсменок, и не сбавил скорость. В результате фура въехала в машину, которая в свою очередь наехала на группу несовершеннолетних велосипедисток. В аварии пострадал один взрослый и восемь детей, двое из которых не выжили. Водителя фуры приговорили к четырем годам колонии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    По Киеву нанесли комбинированный удар

    Рэперша Lizzo восхитила фанатов фигурой в нижнем белье после похудения

    Россиянка описала некоторые привычки немцев фразой «становится не по себе»

    Итальянскую организацию признали нежелательной в России

    На Украине подтвердили продвижение ВС России на трех направлениях в ДНР

    Военные ВСУ въехали в детскую площадку в Харьковской области

    Описана ситуация в российском приграничье после прекращения пасхального перемирия

    В Скандинавии высказались о военном сотрудничестве из-за России

    Стало известно об исчезновении сражавшегося за ВСУ сына Чикатило в зоне СВО

    В России водитель фуры сбил школьника и провез его под капотом еще несколько метров

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости