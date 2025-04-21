В России водитель фуры сбил школьника и провез его под капотом еще несколько метров

В Уссурийске фура насмерть сбила школьника

В Уссурийске водитель фуры сбил школьника и провез его под капотом еще несколько метров. О ДТП сообщили в УМВД по Приморскому краю.

Как видно на опубликованных полицией в Telegram-канале кадрах, мальчик спешился с велосипеда и попытался перейти дорогу по пешеходному переходу. На «зебре» из-за образовавшейся пробки стоял грузовой автомобиль.

Мальчик проходил прямо перед фурой, когда та возобновила движение. В итоге мальчик оказался под машиной, водитель которой этого не заметил и проследовал дальше. Он ехал до тех пор, пока не притормозил водитель впереди идущего автомобиля, который, вероятно, увидел произошедшее через зеркала заднего вида, и вышел из машины, чтобы остановить движение.

По данным ведомства, 11-летний мальчик учился в четвертом классе. Спасти его не удалось.

«Проводится проверка. Устанавливаются причины и условия, приведшие к смерти несовершеннолетнего. По результатам проверки будет принято законное и обоснованное решение», — заключили в ведомстве.

Ранее на трассе под Санкт-Петербургом водитель фуры не заметил впереди идущий автомобиль, сопровождающий спортсменок, и не сбавил скорость. В результате фура въехала в машину, которая в свою очередь наехала на группу несовершеннолетних велосипедисток. В аварии пострадал один взрослый и восемь детей, двое из которых не выжили. Водителя фуры приговорили к четырем годам колонии.

