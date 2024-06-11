Сбившему колонну девочек-велосипедисток водителю фуры огласили приговор

В Ленобласти водителю фуры, сбившему колонну девочек-велосипедисток, дали 4 года

Выборгский городской суд огласил приговор в отношении 32-летнего водителя Шахбоза Давронова, который на фуре сбил колонну девочек-велосипедисток в Ленинградской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в областной прокуратуре.

Мужчину признали виновным по части 5 статьи 264 («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть двух лиц») УК РФ, приговорив к четырем годам колонии общего режима. Его также лишили права управлять транспортными средствами на 2,5 года.

По данным суда, все произошло 7 сентября 2023 года. Давронов, управляя грузовиком на трассе «Скандинавия» под Санкт-Петербургом, не заметил впереди идущий автомобиль, сопровождающий спортсменок, и не предпринял меры по снижению скорости. В результате действий подсудимого фура совершила столкновение с машиной, которая в свою очередь наехала на группу несовершеннолетних велосипедисток.

В аварии пострадал один взрослый и восемь детей, двое из которых не выжили.

