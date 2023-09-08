Сбившему колонну девочек-велосипедисток водителю избрали меру пресечения

В Ленобласти арестовали водителя фуры, сбившего колонну девочек-велосипедисток

Выборгский районный суд Ленинградской области арестовал водителя фуры, сбившего колонну девочек-велосипедисток. Об этом сообщает РИА Новости.

ДТП на трассе «Скандинавия» под Санкт-Петербургом произошло утром 7 сентября. В велосипедную колонну девочек-спортсменок из школы олимпийского резерва в сопровождении легкового автомобиля въехала фура. В аварии пострадал один взрослый и восемь детей, двое из которых не выжили.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 5 статьи 264 («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств») Уголовного кодекса России.

Полиция задержала водителя фуры. По предварительным данным, он мог уснуть за рулем.