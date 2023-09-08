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17:51, 8 сентября 2023Силовые структуры

Сбившему колонну девочек-велосипедисток водителю избрали меру пресечения

В Ленобласти арестовали водителя фуры, сбившего колонну девочек-велосипедисток
СюжетДТП в Санкт-Петербурге
Начало событий в новости Сбившего колонну велосипедисток водителя фуры задержали

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Выборгский районный суд Ленинградской области арестовал водителя фуры, сбившего колонну девочек-велосипедисток. Об этом сообщает РИА Новости.

ДТП на трассе «Скандинавия» под Санкт-Петербургом произошло утром 7 сентября. В велосипедную колонну девочек-спортсменок из школы олимпийского резерва в сопровождении легкового автомобиля въехала фура. В аварии пострадал один взрослый и восемь детей, двое из которых не выжили.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 5 статьи 264 («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств») Уголовного кодекса России.

Полиция задержала водителя фуры. По предварительным данным, он мог уснуть за рулем.

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    Олеся Мицкевич
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