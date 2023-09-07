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13:36, 7 сентября 2023Силовые структуры

На сбившего колонну велосипедисток водителя фуры возбуждено уголовное дело

Полиция возбудила дело на водителя фуры, сбившего колонну девочек-велосипедисток
Начало событий в новости Названо число пострадавших из-за наезда фуры на велосипедисток под Петербургом

Кадр: Telegram-канал Прокуратуры Ленинградской области

Полиция возбудила уголовное дело в отношении водителя фуры, сбившего колонну девочек-велосипедисток на трассе «Скандинавия» в Выборгском районе Ленинградской области. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В результате ДТП пострадало не менее восьми детей, двое из которых не выжили, а также один взрослый. Проводится проверка.

Авария на трассе «Скандинавия» под Санкт-Петербургом произошла утром 7 сентября. По предварительным данным, в велосипедную колонну девочек-спортсменок из Школы олимпийского резерва въехала фура — двое из них получили травмы, не совместимые с жизнью. В числе пострадавших оказался и тренер, который сопровождал воспитанниц на легковом автомобиле.

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    Олеся Мицкевич
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