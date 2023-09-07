Названо число пострадавших из-за наезда фуры на велосипедисток под Петербургом

Шестеро детей пострадали из-за наезда фуры на велосипедисток в Ленобласти

Шестеро детей пострадали из-за наезда фуры на группу велосипедисток на трассе «Скандинавия» под Санкт-Петербургом. Об этом сообщила администрация Ленинградской области в своем Telegram-канале.

По информации регионального Комитета по здравоохранению, всего пострадали девять человек, среди которых один взрослый и восемь несовершеннолетних. Двоих детей спасти не удалось. Четыре девочки получили легкие травмы, состояние двух оценивается как тяжелое.

Власти также сообщили, что на место происшествия направлены десять бригад скорой помощи и два вертолета.

ДТП на трассе «Скандинавия» под Выборгом произошло утром 7 сентября. Предварительно установлено, что в велосипедную колонну девочек-спортсменок из Школы олимпийского резерва в сопровождении легкового автомобиля въехала фура. В сети появились кадры с места аварии, на которых видно лежащих на асфальте людей и обломки машины. Автор видео сообщает за кадром, что велосипедистов «просто переехало всех».

Ранее в Калуге водитель Toyota не смог справиться с управлением, выехал на тротуар и влетел в людей, ожидавших автобус. Пострадали 10 человек, в том числе двое детей.