Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:47, 7 сентября 2023Россия

Названо число пострадавших из-за наезда фуры на велосипедисток под Петербургом

Шестеро детей пострадали из-за наезда фуры на велосипедисток в Ленобласти

Фото: Telegram-канал Прокуратуры Ленинградской области

Шестеро детей пострадали из-за наезда фуры на группу велосипедисток на трассе «Скандинавия» под Санкт-Петербургом. Об этом сообщила администрация Ленинградской области в своем Telegram-канале.

По информации регионального Комитета по здравоохранению, всего пострадали девять человек, среди которых один взрослый и восемь несовершеннолетних. Двоих детей спасти не удалось. Четыре девочки получили легкие травмы, состояние двух оценивается как тяжелое.

Власти также сообщили, что на место происшествия направлены десять бригад скорой помощи и два вертолета.

ДТП на трассе «Скандинавия» под Выборгом произошло утром 7 сентября. Предварительно установлено, что в велосипедную колонну девочек-спортсменок из Школы олимпийского резерва в сопровождении легкового автомобиля въехала фура. В сети появились кадры с места аварии, на которых видно лежащих на асфальте людей и обломки машины. Автор видео сообщает за кадром, что велосипедистов «просто переехало всех».

Ранее в Калуге водитель Toyota не смог справиться с управлением, выехал на тротуар и влетел в людей, ожидавших автобус. Пострадали 10 человек, в том числе двое детей.

Что думаешь? Оцени!
    Константин Лысяков
    Обсудить
    Продолжение в новости На сбившего колонну велосипедисток водителя фуры возбуждено уголовное дело
    Последние новости

    В Кремле отреагировали на ситуацию с арестом командира армии ПВО

    Сбившего колонну велосипедисток водителя фуры задержали

    Украина начала зерновой экспорт через хорватские порты

    Стало известно о планах США и ЕС сделать новый шаг в противостоянии с Китаем

    Трамп обвинил Меган Маркл в плохом обращении с Елизаветой II и вызвал на дебаты

    Диетолог назвала предотвращающие появление морщин продукты

    Назван размер гонорара Басты за концерт

    Российские военные обнаружили остров с десантом ВСУ

    Россиянин захотел присвоить чужую квартиру и вывез владелицу в Казахстан

    Стас Барецкий рассказал о самом жутком полученном на пейджер сообщении

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости