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14:58, 24 августа 2023Россия

Губернатор раскрыл подробности о пострадавших при аварии в Калуге

Губернатор Шапша: в ДТП с протаранившим толпу авто пострадали 10 человек

Кадр: Telegram-канал «Подъем»

При наезде автомобиля на тротуар в Калуге, где находилась толпа людей, пострадали десять человек, один из них в тяжелом состоянии. Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша в Telegram-канале.

«Пострадали 10 человек, в том числе 2 детей. Один человек — в тяжелом состоянии. Остальные в состоянии средней тяжести. Двое пострадавших отправлены в детскую областную больницу, в областную клиническую - четверо», — сообщил Шапша.

Он добавил, что четверо пострадавших, которые медики осмотрели на месте аварии, отказались от госпитализации. На место ДТП прибыли представители экстренных служб, на месте работают руководитель службы скорой помощи, глава Госавтоинспекции Калуги и областное управление МЧС.

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    Анастасия Шейкина
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