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16:42, 24 августа 2023Силовые структуры

Уголовное дело возбудили в отношении сбившего людей в Калуге водителя Toyota

Следствие возбудило дело против водителя Toyota, сбившего людей в Калуге
Начало событий в новости Губернатор раскрыл подробности о пострадавших при аварии в Калуге

Кадр: Webcams5.online

Следствие возбудило уголовное дело против водителя автомобиля Toyota, который потерял управление и сбил людей на остановке в центре Калуги. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе
областной прокуратуры.

49-летнему мужчине вменяется статья 264 УКРФ «(Управление транспортным средством водителем, не имеющим или лишенным прав, действия которого повлекли по неосторожности тяжкий вред здоровью человека»).

Прокуратура взяла под свой контроль расследование дела.

Авария в центре Калуги произошла в четверг, 24 августа. Тогда пьяный мужчина за рулем Toyota врезался в остановку, где находилось много людей.

При наезде автомобиля пострадали десять человек, один из них находится в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

«Пострадали десять человек, в том числе двое детей. Один человек — в тяжелом состоянии. Остальные в состоянии средней тяжести. Двое пострадавших отправлены в детскую областную больницу, в областную клиническую — четверо», — сообщил Шапша.

Он добавил, что четверо пострадавших, которых медики осмотрели на месте аварии, отказались от госпитализации.

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    Любовь Ширижик
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