Появились подробности о сбившем людей в Калуге водителе

МВД: водитель, сбивший людей в Калуге, был лишен прав из-за наркотиков

Водитель, находившийся в автомобиле Toyota, сбившем людей на остановке в центре Калуги, был лишен водительских прав из-за управления под наркотическим опьянением. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России.

Виновника ДТП полицейские задержали на месте аварии и доставили в отдел внутренних дел. Там выяснилось, что мужчина лишился прав еще в апреле. Против него возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения»).

Авария в центре Калуги произошла в четверг, 24 августа. Тогда пьяный мужчина за рулем Toyota врезался в остановку, где находилось много людей. Пострадали 11 человек, один из них находится в тяжелом состоянии.