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14:20, 7 сентября 2023Силовые структуры

Названа причина ДТП с велосипедистками под Санкт-Петербургом

Водитель фуры, сбившей велосипедисток на трассе «Скандинавия», уснул за рулем
СюжетДТП в Санкт-Петербурге
Начало событий в новости Сбившего колонну велосипедисток водителя фуры задержали

Кадр: Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости»

Причиной ДТП с велосипедистками на трассе «Скандинавия» в Выборгском районе Ленинградской области могло стать то, что водитель уснул за рулем фуры. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

За рулем большегруза находился 31-летний уроженец Узбекистана. Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств») УК РФ.

Ранее сообщалось, что водителя фуры, сбившего колонну девочек-велосипедисток под Санкт-Петербургом, задержала полиция. В результате аварии пострадало не менее восьми детей, двое из которых не выжили, а также один взрослый.

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    Олеся Мицкевич
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