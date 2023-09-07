Названа причина ДТП с велосипедистками под Санкт-Петербургом

Водитель фуры, сбившей велосипедисток на трассе «Скандинавия», уснул за рулем

Причиной ДТП с велосипедистками на трассе «Скандинавия» в Выборгском районе Ленинградской области могло стать то, что водитель уснул за рулем фуры. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

За рулем большегруза находился 31-летний уроженец Узбекистана. Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств») УК РФ.

Ранее сообщалось, что водителя фуры, сбившего колонну девочек-велосипедисток под Санкт-Петербургом, задержала полиция. В результате аварии пострадало не менее восьми детей, двое из которых не выжили, а также один взрослый.