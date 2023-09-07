Сбившего колонну велосипедисток водителя фуры задержали

В Ленобласти задержали водителя фуры, сбившего колонну девочек-велосипедисток

Полиция задержала водителя фуры, сбившего колонну девочек-велосипедисток на трассе «Скандинавия» в Выборгском районе Ленинградской области. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 5 статьи 264 («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств») Уголовного кодекса РФ.

В результате ДТП пострадало не менее восьми детей, двое из которых не выжили, а также один взрослый.

Авария на трассе «Скандинавия» под Санкт-Петербургом произошла утром 7 сентября. По предварительным данным, в велосипедную колонну девочек-спортсменок из Школы олимпийского резерва въехала фура — двое из них получили травмы, не совместимые с жизнью. В числе пострадавших оказался и тренер, который сопровождал воспитанниц на легковом автомобиле.

