Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
05:05, 26 апреля 2025Интернет и СМИ

В Совфеде заявили о невозможности Германии стать независимым государством

Пушков заявил о невозможности Германии стать независимым от США государством
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Фридрих Мерц

Фридрих Мерц. Фото: Florian Gaertner / Globallookpress.com

Германии не стать независимым от США государством, несмотря на слова будущего канцлера Фридриха Мерца, заявил в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.

Таким образом он прокомментировал сообщения, что Вашингтон мог запретить Берлину передавать Киеву дальнобойные ракеты Taurus, потому что в них есть американские компоненты. При этом официального подтверждения этой информации не было.

«Сколько бы Мерц ни болтал об этом, этого, судя по всему, не произойдет. Как и не будет Германии, независимой от США, сколько бы ни призывал к этому Мерц», — выразил мнение Пушков.

14 апреля Мерц заявил, что дальнобойные ракеты Taurus передадут Украине только при условии согласования с европейскими партнерами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Хороший день переговоров и встреч». Трамп оценил прогресс в достижении сделки по Украине

    В Совфеде заявили о невозможности Германии стать независимым государством

    Обвинявшая принца Эндрю в насилии американка покончила с собой

    В России призвали сделать бесплатным посещение военных музеев

    Депутат Рады обвинил Зеленского в нарушении конституции

    В Раде выступили с предложением к России и Белоруссии

    В Британии опубликовали карикатуру с Трампом и Зеленским

    Президент Литвы назвал потенциальное признание Крыма бомбой замедленного действия

    Против адвоката Pussy Riot возбудили уголовное дело

    В РФ обвинили Киев в применении тактики выжженной земли в Волчанске

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости