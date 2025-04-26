Вероятность неформального саммита по Украине в день похорон Франциска оценили

Политолог Топорнин: Похороны Франциска в Риме не превратятся в саммит по Украине

Формат похорон не подразумевает коллегиального обсуждения в виде саммита, однако отдельные двусторонние встречи пройдут, считает политолог Николай Топорнин. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Топорнин рассказал, что сегодня, в день похорон Папы Римского Франциска, все страны представлены в Риме на очень высоком уровне, поэтому двусторонние контакты произойти могут. При этом он отметил, что необходимости в саммите нет, поскольку лидеры и так находятся в тесном контакте друг с другом.

«Они взаимодействуют в рабочем порядке. Позиции у них выработаны, что-то новое пока никто не предлагает. У европейцев с Киевом особых расхождений нет. Какие-то предложения ни от России, ни от США, ни от кого не следует», — сказал Топорнин.

По его словам, важное значение может иметь сегодня пока только встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского. В их разговоре после поездки спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву могли прозвучать новые элементы, о которых станет ясно по завершению переговоров, заключил эксперт.

Ранее директор Белого дома по коммуникациям Стивен Чун заявил, что встреча президента США Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского в Риме была продуктивной. Представитель добавил, что дальнейшие детали встречи будут раскрыты в будущем.

